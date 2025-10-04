Toplantıya, Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın da yönetim kurulu üyesi olarak katıldı.

Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan ve Türkiye’den belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda, birlik üyesi belediyeler arasında iş birliğini artırmaya yönelik projeler görüşüldü. Ayrıca, Gazze’de yaşanan insanlık dramı gündeme alınarak kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, birlik çatısı altında farklı ülkelerden belediyelerin bir araya gelmesinin önemli bir güç birliği oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında kardeş ülkelerle iş birliğimizi daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Birlik Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında başlayan toplantımız, ortak kültürel değerlerimizi yaşatmak ve yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak açısından çok önemlidir. Bizler de Akdağmadeni Belediyesi olarak bu iş birliğinin aktif bir parçası olmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların ilçemize ve dost ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Verimli geçen toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türk Dünyası’nda kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı artırmak için iş birliği kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.