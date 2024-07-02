Baran Mengüç, R&B/Afropop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır. 28 Haziran 2003'te İstanbul’da doğan Baran Mengüç, müzikal bir ailenin ferdi olarak genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kaydını sadece 4 yaşında babasıyla birlikte gerçekleştiren Mengüç, 5 yaşında dans etmeye başladı. 10-16 yaşları arasında çeşitli müzik ve dans projelerinde yer aldı, dans yarışmalarında ödüller kazandı ve birçok ünlü marka ve sanatçıyla işbirliği yaptı.

Baran Mengüç, Roman kökenlerinden gelen kültürel mirasını R&B ve Afrorave gibi janrlarla harmanlayarak sahne performansları ve müzik videolarında izleyicilere görsel bir şölen sunmayı hedefliyor. R&B ve Pop müzik tınılarını Türk kültürüyle harmanlayan şarkıcı, genç yaşına rağmen müzik dünyasında çarpıcı bir çıkış yapmış durumda. Dansla başlayan sanat yolculuğu, şarkı söyleme tutkusunu keşfetmesiyle daha da renklendi. Türk müziğinin tanıdık isimlerinden babası Tarık Mengüç’ün müzikal mirası, onun müzikal yolculuğuna derinlik katıyor.

BARAN MENGÜÇ'ÜN MÜZİKAL KARİYERİ

Baran Mengüç, Türkiye’nin genç yetenekleri arasında öne çıkan bir isim. R&B/Pop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarı olarak çeşitli alanlarda yeteneklerini sergiliyor. 5 yaşında dansla tanışan Mengüç, Michael Jackson gibi efsane isimlerden ilham aldı ve şarkı söyleme tutkusunu da keşfetti. Genç yaşta katıldığı dans yarışmaları ve ünlü markalarla işbirlikleri, onu müzik ve dans dünyasında tanınan bir isim haline getirdi.

Müzisyen, Türk kültürü ile Roman kökenlerini sentezleyerek benzersiz bir tarz oluşturuyor ve bu tarzı "Ottoman Pop" olarak tanımlıyor. Sahne performansları ve kliplerinde estetik bir şölen sunan sanatçı, genç yaşına rağmen benzersiz bir müzikal kimlik ortaya koyuyor. İstanbul’un Şişli ilçesinde 2003 yılında doğan Baran Mengüç, 2024 yılı itibarıyla 21 yaşında. Müzikseverlerin beğenisini kazanan ve gelecekte Türk müziğine önemli katkılarda bulunabilecek bir potansiyele sahip.