Uzmanlara göre patates, ev ortamında yetiştirilebilecek en pratik sebzelerden biri.

Geniş bir saksıya dikilen patatesler kısa sürede filizleniyor ve doğru bakımla yıl boyunca aralıksız hasat yapılabiliyor.

Balkonunda bu yöntemi deneyenler hem günlük yemeklerde kullanacak kadar ürün elde ediyor hem de fazlasını satarak gelir sağlayabiliyor.

Doğru Bakımla Bol Üretim

Patates yetiştirmenin en önemli noktaları arasında gün ışığı ve sulama dengesi bulunuyor. Bitkilerin güneş görmesi gelişimi için kritik önem taşıyor.

Bunun yanında aşırı sulamadan kaçınmak gerekiyor, aksi halde kökler çürüyebiliyor.

Düzenli aralıklarla yapılan kontrollü sulama, patateslerin sağlıklı büyümesini sağlıyor.

Evde Kendi Bildiğiniz Gibi Doğalından

Patatesin balkonda yetiştirilmesi, aile bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra doğal ve taze ürün elde etme imkanı da sunuyor.

Market ya da pazardan almak yerine kendi ürettiği sebzeyi tüketenler hem ekonomik açıdan tasarruf ediyor hem de kimyasal ilaç kullanılmadığı için daha sağlıklı besleniyor.