Aysun Karaytuğ Mesleği Ne? İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Karaytuğ, San Diego State University'de Uluslararası Ekonomi alanında çift anadal eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Destek Menkul'de başlayan Karaytuğ, şu anda Tacirler Yatırım Portföy Yönetimi Direktörü ve EMEA Gigant Swiss Consulting AG şirketinde Managing Director olarak görev yapmaktadır. Ayrıca CNN TÜRK, Haber Türk, BloombergHT ve NTV gibi kanallarda ekonomi programlarına katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

AYSUN KARAYTUĞ EVLİ Mİ?

Karaytuğ'un özel hayatıyla ilgili bilgiler kamuya açık değildir.

Aysun Karaytuğ Kaç Yaşında? 1980 doğumlu olan Karaytuğ, 2024 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Ekonomist kimliğiyle öne çıkan Aysun Karaytuğ, İstanbul, İsviçre ve Zürih arasında yaşamını sürdürmektedir. Borsa camiası tarafından yakından takip edilen ve sevilen bir isim olan Karaytuğ, televizyon ekranlarında sık sık yer almakta ve finans çevrelerinden büyük ilgi görmektedir. Karaytuğ, finans, ekonomi, piyasa, döviz, petrol ve altın gibi konularda yaptığı doğru ve etkileyici analizlerle tanınmaktadır.

Aysun Karaytuğ kimdir? Aysun Karaytuğ mesleği ne, evli mi, kaç yaşında? gibi sorular, vatandaşların merak ettiği konular arasında. Ekonomist Aysun Karaytuğ, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş, Arnavut ve Yugoslav kökenli bir aileden gelmektedir. İstanbul Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, San Diego State University'de Uluslararası Ekonomi alanında çift anadal eğitimi almıştır.

Karaytuğ, Destek Menkul'de başladığı kariyerine, şu anda Tacirler Yatırım Portföy Yönetimi Direktörü ve EMEA Gigant Swiss Consulting AG'de Managing Director olarak devam etmektedir. Ayrıca CNN TÜRK, Haber Türk, BloombergHT ve NTV gibi kanallarda ekonomi programlarına katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Karaytuğ'un yaşamını İstanbul, İsviçre ve Zürih arasında sürdürmesi ve finans, ekonomi, piyasa, döviz, petrol ve altın gibi konularda yaptığı analizler ile tanınması, onu borsa camiasının yakından takip ettiği ve sevdiği bir isim haline getirmiştir. Özel hayatı hakkında ise kamuya açık bilgiler bulunmamaktadır.