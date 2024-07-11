Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Avukat Emre Aykın'ın gözaltına alınması sonrası, kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Avukat Emre Aykın kimdir?

EMRE AYKIN KİMDİR?

22 Nisan 1983 tarihinde Ankara'da doğan Emre Aykın, ailesiyle birlikte 1985 yılında Muğla'ya taşındı. Annesi, Muğla Barosu'nun emektar avukatlarından ve İnsan Hakları Derneği Kurucu Başkanı Sabahat Aykın; babası ise inşaat mühendisi Murat Vehbi Aykın'dır.

Eğitim hayatına Muğla'da başlayan Aykın, Kocamustafendi İlköğretim Okulu ve Muğla Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında Marmara Üniversitesi Drama Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü Öncü Gençlik gibi çeşitli örgütlenmelerde aktif rol aldı.

KARİYERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ

2009 yılında Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Emre Aykın, 2012 yılından bu yana Vatan Partisi Muğla İl Yönetim Kurulu üyesidir. 13 yıldır serbest avukatlık yapan Aykın, Marmaris ve Bodrum'da NATO askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayları gibi birçok toplumsal eyleme konu davalarda gönüllü savunmanlık yaptı. Ayrıca, birçok büyükşehir belediyesinin imar ve ulaşım konularındaki haksız tasarruflarına karşı açtığı davalarda önemli başarılar elde etti.

SOSYAL SORUMLULUK VE LİDERLİK

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Emre Aykın, Muğla Sanatseverler Derneği ve Muğla Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği üyesidir. 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen "İktidar İçin Atılım Toplantısı"nda oybirliği ile Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine seçildi ve 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde partisinin Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Ayrıca, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesidir.

EMRE AYKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Avukat Emre Aykın, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Savcı Mehmet Şirin Keleş tarafından gözaltı kararı verilerek gözaltına alındı. Aykın’ın evi ve bürosu yasaya aykırı şekilde aranırken, kendisine kelepçe takılması da büyük tepki çekti.