Avukat Altın Mimir, 1972 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Ovacık'ta tamamlayan Mimir, 1985-1989 yılları arasında Çorum Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından hemşire olarak Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde gece çalışarak ve gündüz eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1994 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, Prof. Dr. Çetin Özek'in yanında avukatlık stajını tamamladı. 1998 yılında çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak kendi ofisi olan Emek Hukuk'u kurdu.

Avukat Altın Mimir, bugün Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış deneyimli avukatlarla hizmet vermektedir. Aynı zamanda şirketlerin kurumsal hukuki işlemlerini takip etmekte, sözleşmeler hazırlamakta ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

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