Dilek Koçak, 15 Ağustos 2005 senesinde Erzurum'un Karayazı ilçesi olan Üzengili köyünde dünyaya geldi.

Beş yıl önce Karayazı ilçesindeki Üzengili köyünde hayvan otlatırken beden eğitimi öğretmeni tarafından dikkat çeken Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirilen 18 yaşındaki milli atlet Dilek Koçak, geçen sene mayıs ayında Mersin'de 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle kadınlar 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak yükseldi.

Genç sporcu, rekorunu haftalar sonra Bursa'daki Olimpik Deneme Yarışması'nda 2.04.35'lik derecesiyle gelişim gösterdi.