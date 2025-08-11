University College London’dan 20’den fazla araştırmacının yürüttüğü çalışmada, 55 gönüllü sekiz haftalık iki farklı diyet programına tabi tutuldu.

Değerler İyileşiyor

Bir grup yalnızca minimum işlenmiş tam gıdalar tüketirken, diğer grup ağırlıklı olarak ultra işlenmiş gıdalarla beslendi. Programlar arasında dört haftalık bir ara verildikten sonra gruplar diyetlerini değiştirdi.

Sonuçlar çarpıcıydı: Minimum işlenmiş gıdalarla beslenen katılımcılar daha fazla yağ yaktı, sistolik kan basıncı düştü ve kandaki glikoz seviyesini gösteren glikozile hemoglobin değerleri iyileşti.

Vücutta iki kat düşüş

Araştırmacılar, işlenmemiş gıda diyetinde yağ kütlesi, vücut yağ yüzdesi, iç organ yağlanması ve toplam vücut su oranında anlamlı düşüşler gözlemledi. Ultra işlenmiş gıda grubunda ise bu etkiler görülmedi. Ayrıca işlenmiş gıda tüketenler, kabızlık, mide ekşimesi, yorgunluk ve enfeksiyon gibi daha fazla “olumsuz olay” bildirdi.

Gönüllüler, her iki diyetin de tatmin edici olduğunu söylese de, işlenmemiş gıdalarla beslenirken iştah kontrolünü daha kolay sağladıklarını belirtti. Her iki beslenme planı da İngiltere hükümetinin diyet yönergelerine uygun hazırlandı.

Yiyecekler Aynı, İçerikler Farklı

İşlenmemiş diyet grubunda; tarçın ve elmalı yulaf lapası, barbekü soslu kaburga ve sebzeli somon gibi yemekler yer aldı.

Atıştırmalıklar ise yaban mersinli muffinler ve makarna salatasıydı.

Ultra işlenmiş gıda grubunda ise paketlenmiş yulaflı meyve barları, hazır kaburga ve pilav, kutulanmış somon ve patates ile paketlenmiş yoğurtlar ve öğün yerine geçen içecekler vardı