Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklarla ve yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava tahmin raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, kuvvetli yağışların özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günleri etkisini artıracağına dikkat çekti.

YAĞIŞLAR ÖNCE KUZEYDOĞUDA BAŞLAYACAK, ARDINDAN TÜM YURDA YAYILACAK

Çelik, hafta başında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağış geçişlerinin beklendiğini aktararak, salı akşam saatlerinde ise Ege Bölgesi genelinde kısa süreli sağanakların görülebileceğini kaydetti.

Ancak esas yağışlı sistemin Çarşamba günü itibarıyla etkisini göstereceğini ifade eden Çelik, “Çarşamba günü başlayacak olan yağışlı hava dalgası, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Türkiye genelinde 4 ila 5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz” dedi.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA UZUN SÜRELİ YAĞIŞ RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların neredeyse kesintisiz şekilde bir hafta boyunca devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Bu bölgelerde etkili olacak sağanakların sel ve su baskını riskini artırabileceği, yerel yönetimlerin ve vatandaşların bu konuda dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği bildirildi.

BATI BÖLGELERDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Batı bölgelerde ise çarşamba gününden itibaren yağışların etkisini göstermeye başlayacağına dikkat çeken Cengiz Çelik, Marmara Bölgesi, Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanakların beklendiğini kaydetti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Öte yandan, hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklenmiyor. Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Yağışlara rağmen sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş olmayacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.