Türkiye'nin gündemine sıkça adını duyuran Ali Suavi'nin kimliği merak konusu oldu. İşte Ali Suavi'nin hayatıyla ilgili detaylar:

Ali Suavi, 8 Aralık 1839 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Osmanlı düşünür ve yazardır. Türkçülük fikrinin öncülerinden kabul edilen Suavi, II. Abdülhamit'e karşı düzenlediği başarısız darbe girişimiyle bilinir ve "Sarıklı İhtilalci" olarak anılmıştır.

Ali Suavi'nin doğum tarihi 1839'dur. Hayatı boyunca önemli sosyal ve politik roller üstlenmiştir.

Ali Suavi, doğum yeri olarak İstanbul'u kayıtlara geçirmiştir. Ayrıca memuriyet ve gazetecilik kariyeriyle de tanınmıştır.

Ali Suavi'nin evlilik durumuyla ilgili net bilgiler bulunmamaktadır, ancak son dönemlerinde Yıldız Sarayı Kütüphanesi Müdürü olarak görev yapmıştır.