Ali Rıza Yıldırım, Elazığ'da işçilerine yönelik yaptığı konuşma sonrasında bir anda gündem oldu. Yıldırım hakkında detaylar merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ali Rıza Yıldırım kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtlarını derledik.

ALİ RIZA YILDIRIM KİMDİR?

29 Mayıs 1957 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Ali Rıza Yıldırım, babası Garip Yıldırım’ın 1963 yılında Samsun’da kurduğu, inşaat malzemeleri ticareti yapan "Garip Yıldırım ve Oğulları" firması sayesinde, erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmıştır. Kariyerinin ilk döneminde satış ve pazarlama alanına odaklanmış, YILDIRIM ailesinin en büyük oğlu olarak üstlendiği girişimcilik ile firmanın faaliyetlerinin büyümesinden ve çeşitlenmesinden sorumlu olmuştur.

Yıldırım Şirketler Grubu’nun sanayi ve ticaret faaliyetlerini oluşturan temel girişimlerin öncüsü olan Ali Rıza YILDIRIM, çalışma hayatına 1970 yılında başlamıştır. İş dünyasındaki 55 yıllık deneyimiyle, Yıldırım Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

ETİ KROM İŞÇİ EYLEMİ NEDİR? ETİ KROM OLAYI NEDİR?

Elazığ'da Yıldırımlar Holding'in şirketi Eti Krom'un işçilerinin talepleri dinlemek üzere gelen Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim." şeklinde konuştu.

ALİ RIZA YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR?

Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu Yıldırımlar Holding, Metaller ve Madencilik, Limanlar ve Terminaller, Gübreler ve Kimyasallar, Enerji Gücü, Nakliye ve Lojistik, Enerji Emtiaları, Uluslararası Ticaret, Finansal Yatırımlar ve Beykoz Kundura dallarında farklı şirketleriyle iş yapıyor.