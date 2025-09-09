12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlköğrenim, İlkokul, Ortaokul ve Üniversite eğitimini Makine Müdendisliği bölümünden İstanbul’da tamamladı.

2011 yılından itibaren partisinin İstanbul gençlik kollarında çeşitli görevlerde yer aldı.

İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yaptı.

2019 yılında CHP'nin seçim koordinasyon merkezinde çalıştı. 2022 senesinde İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi seçildi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.

Ali Gökçek evli ve iki çocuk babası.

Neden Gündem Oldu?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in de bulunduğu bölgede, milletvekilleri ile polis arasında tartışmalar yaşandı.