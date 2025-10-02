Bekmezci, gemi alım-satım ve navlun taşımacılığında aktif rol oynuyor ve Türk denizcilik sektörünün hızla büyüyen aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Boğazı’ndaki ünlü Beyaz Köşk, uzun süredir devam eden satış sürecinin ardından el değiştirdi. Daha önce dört kez ihaleye çıkmasına rağmen alıcı bulamayan köşk, son ihalede 115 milyon TL indirimle, KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL’ye satıldı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre sır gibi saklanan köşkün yeni sahibi denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Bekmezci oldu.

Rusya Yaptırım Sürecinde Adı Geçiyordu

Beks Shipping, geçmişte özellikle Rusya ile yaptırım süreçlerinde adı geçen şirketlerden biri olmuş ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Şirket, iddiaları reddederek tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Köşkün Özellikleri Nelerdir?

2 bodrum, zemin, normal ve çatı katı ile teras katından oluşuyor. Yaklaşık 695 m² kapalı alan ve 208 m² teras bulunuyor. Kompleks içinde ayrıca 230 m² büyüklüğünde Kahverengi Köşk yer alıyor. 2. derece eski eser statüsü, restorasyon ve kullanımda özel şartlar gerektiriyor.

Ali Bekmezci Kimdir?

Ali Bekmezci halen dokuz gemi ile hizmet veren İstanbul merkezli gemi yönetim ve armatörlük şirketi Beks Shipping’in sahibi. Ali Bekmezci tekstil alanında büyüyen BEKS Çorap BEKS Shipping firması filosuna 2021 yılının başından bu yana üçüncü gemisini eklemeye hazırlanıyor. Ali Bekmezci’nin sahibi olduğu Beks Shipping, son olarak 55.000 DWT’lik MV Antoine gemisini Archangel Pacific’ten satın aldı.

Tekstil sektörünün önde gelen gruplarından Bekmezci Ailesi ve Ali Bekmezci yatırımcının yeni gözdesi olan denizde büyüyor. Ali Bekmezci bünyesindeki Beks Denizcilik ile tanker piyasasına da giriş yapan şirket, son olarak 35 milyon dolarlık yatırımla ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan True Endurance isimli dökme yük gemisi satın aldı.

Gemi yatırımı konusunda pasif olan Ali Bekmezci ve Bekmezci ailesi de navlun fırsatını değerlendiren yatırımcılardan oldu. 2012 yılında inşa edilen ve Liberya bayraklı olan True Endurance, yaklaşık 180 bin DWT kapasiteye sahip.