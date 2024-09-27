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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla gerekli emniyet tedbirleri ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Sürücülerin hız limitlerine uyması ve genel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Denetimlerde, emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanırken, servis aracına iniş ve biniş esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

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