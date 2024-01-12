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Geçtiğimiz hafta AK Parti genel merkezinin yaptırdığı son isim anketinde mevcut Başkan Celal Köse ve Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz isimleri vatandaşa sorulmuştu. Ankara’da siyaset yapan bazı AK Partili isimler son ankette Serdar Açıkgöz isminin ön plana çıktığını aktardılar.

Açıkgöz isminin ön plana çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında Açıkgöz ve Köse isimlerinin yer aldığı siyasi kulislerde konuşuluyor.

ÖNCEKİ SEÇİMDE ADAY 4 AY ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

2019 yerel seçimleri öncesinde, 27 Kasım 2018 günü, seçimlerden 124 gün önce Yozgat adayını Köse olarak açıklayan AK Parti, 2024 yerel seçimlerine 80 günden az süre kalmasına rağmen Yozgat Belediye başkan adayını henüz açıklamadı.

Bu gecikmeyi Başkan Köse’nin halk nezdinde karnesinin kötü olmasına ve mevcut başkanla ilgili anketlerin olumsuz sonuçlanmasına bağlayan bazı AK Partili siyasetçiler, AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayının açıklanmasına kısa bir süre kalmasına rağmen aday ismin net olmadığına vurgu yaptılar.

Serdar Açıkgöz isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında olduğuna işaret eden bazı AK Partili isimler son dakika Açıkgöz isminin başkan adayı olarak açıklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yozgat kamuoyu şimdi bu sorunun cevabını arıyor: AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayı Serdar Açıkgöz mü?