Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? İşte, Taşkesenlioğlu’nun hayatı ve siyasi kariyeri…

1972 yılında Erzurum’da doğan Zehra Taşkesenlioğlu, 1995 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans yapan Taşkesenlioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Avrupa Birliği İlişkileri alanında eğitim aldı ve ABD’de doktora çalışmalarına devam etti.

Siyasete 1994 yılında adım atan Taşkesenlioğlu, AK Parti Kadın Kolları’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi ve 2007 genel seçimlerinde AK Parti 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi kampanya sorumlusu oldu. 2015 yılında AK Parti’den Erzurum milletvekili seçilen Taşkesenlioğlu, 25., 26. ve 27. dönemde TBMM’de milletvekili olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde ise aday gösterilmedi.

Akademik kariyerinde göç ve enerji politikaları üzerine birçok çalışmaya imza atan Zehra Taşkesenlioğlu, ulusal ve uluslararası projelerde de yöneticilik yaptı. İtalya’da LUISS Üniversitesi ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Düzenleyici Etki Analizleri ve Düzenleyici Reformlar" konularında uzmanlaştı.

Zehra Taşkesenlioğlu, aynı zamanda 2019 yılında Prof. Dr. Ünsal Ban ile evlenmiş ve bu evlilikle gündeme gelmiştir. Ağustos 2022’de boşanma davası açmış ve ardından boşanma sürecine ilişkin bir yayın yasağı getirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşidir. Zehra Taşkesenlioğlu, İngilizce, Fransızca ve Svahili dillerini bilmektedir.