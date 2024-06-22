1 Ocak 1988 doğumlu olan Ahmet İlhan Özek, Aydın'da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Aydınspor altyapısında başlayan Özek, daha sonra Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde başarıyla forma giymiştir. Ahmet İlhan, şu anda 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da forma giymektedir.

Ahmet İlhan Özek, futbolculuk kariyerine Aydınspor altyapısında başlamış, ardından Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapısına geçiş yapmıştır. 2008 yılında Bozüyükspor ile profesyonel sözleşme imzalayarak futbol dünyasına adım atmıştır. Bozüyükspor'da iki sezon geçiren Ahmet İlhan, 2010-2011 sezonunda Manisaspor'a transfer olmuş ve burada dikkat çeken performanslar sergilemiştir.

Manisaspor'da ilk sezonunda 6 maçta forma giyen Ahmet İlhan, sonraki sezon 28 maçta 3 gol ve 3 asist yaparak dikkat çekmiştir. Takımın küme düşmesiyle birlikte Kardemir Karabükspor'a transfer olan Özek, burada da başarılı performanslar sergilemiştir. 29 Haziran 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Ahmet İlhan Özek, millî takım kariyerine 14 Kasım 2011'de Belarus ile Antalya'da oynanan özel karşılaşmada Türkiye A2 millî takımı kadrosuna davet edilerek başlamıştır. Bu maçta 45. dakikada oyuna girerek ilk kez A2 millî takım forması giymiştir. 1 Şubat 2013 tarihinde Abdullah Avcı tarafından Türkiye A millî takım aday kadrosuna çağrılmış ve Fatih Terim tarafından Haziran 2014'te de millî takıma çağrılmıştır. İlk millî golünü 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'ya karşı atmıştır.