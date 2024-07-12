Başarılı iş insanı ve siyasetçi Abdullah Kavukcu, son zamanlarda merak edilmeye başlandı. "Abdullah Kavukcu kimdir?", "Abdullah Kavukcu serveti ne kadar" işte detaylar…

ABDULLAH KAVUKCU KİMDİR?

1973 yılında Erzincan'da doğan Abdullah Kavukcu, eğitim hayatına memleketinde başladı ve ardından İstanbul'a taşınarak Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Ticaret dünyasına babasının çarşısında adım atan Kavukcu, daha sonra Kapalıçarşı'da aktif ticaret yaparak deneyim kazandı.

2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayı'nı kurarak girişimcilikte önemli bir adım atan Kavukcu, iş dünyasında hızla yükseldi. 2009'da Türkiye'nin ilk otoban AVM projesi olan Parkshop AVM'yi hayata geçirerek sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Simit Sarayı'nın yanı sıra Kavukcu Grup'ta da yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Kavukcu, inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketin liderliğini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Kavukcu, sadece iş hayatında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak topluma katkı sağlamaktadır.

ABDULLAH KAVUKCU'NUN SERVETİ

Abdullah Kavukcu, Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından biri olarak tanınmaktadır ve 15 milyar liralık bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir. Girişimcilik yolculuğuna Kapalıçarşı'da ticaret yaparak başlayan Kavukcu, daha sonra Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayı'nı kurmuştur. Simit Sarayı'nın başarısı, Kavukcu'nun iş dünyasındaki konumunu yükselterek Türkiye'de otoban alışveriş merkezi projesi gibi önemli yatırımlara yol açmıştır.