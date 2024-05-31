63 yaşındaki deneyimli oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz ocak ayında üçüncü evliliğini sonlandırmasının ardından, aradığı mutluluğu nihayet buldu. Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Peki, Burak Sergen kimdir?

BURAK SERGEN KİMDİR?

Ankara’nın yetiştirdiği değerli sanatçılardan biri olan Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde doğdu. Sanatçı bir aileden gelen Sergen’in babası usta oyuncu Semih Sergen, ablası ise Toprak Sergen’dir. Sergen, Türk sinema ve tiyatrosuna önemli katkılar sunmuş bir isimdir.

TİYATRO İLE BAŞLAYAN SANAT YOLCULUĞU

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Burak Sergen, stajını Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan Sergen, burada birçok oyunda yer aldı ve büyük beğeni topladı. Aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak da hizmet verdi.

SİNEMA VE TELEVİZYONDAKİ BAŞARILAR

Burak Sergen, tiyatrodaki başarısını sinema ve televizyon dünyasına da taşıdı. İlk olarak 1989 yılında “İstanbul Kanatlarımın Altında” filminde rol aldı. Bu tarihten sonra birçok film ve dizide rol alarak geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

UNUTULMAZ ROLLERİ

Sergen’in kariyerindeki unutulmaz roller arasında “Deli Dumrul” dizisindeki Deli Dumrul, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki Feyyaz Meftun ve “Kara Sevda” dizisindeki Galip Kozcuoğlu karakterleri yer alıyor. Son olarak, “Sadakatsiz” dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Sergen, oyunculuktaki başarısını her geçen gün kanıtlamaya devam ediyor.

TİYATROYA VEFA

Sinema ve televizyon dünyasındaki yoğunluğuna rağmen tiyatroya olan bağlılığını sürdüren Sergen, birçok oyunda sahne aldı. Son olarak “Richard: Aşk Halleri” oyununda Richard karakterini canlandıran Sergen, tiyatrodaki usta performansıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Burak Sergen, oyunculuktaki üstün performansıyla birçok ödül kazandı. 2000 yılında “Fasulye” filmiyle 12. Ankara Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Ayrıca, çeşitli tiyatro festivallerinde de ödüllere layık görüldü.

DENEYİMLİ VE BAŞARILI BİR SANATÇI

Burak Sergen, tiyatro, sinema ve televizyondaki başarılı performanslarıyla Türk sanatına önemli katkılar sunan deneyimli bir oyuncudur. Oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenlik ve eğitimcilik gibi alanlarda da yeteneğini sergileyen Sergen, Türk sanatının saygın isimlerinden biri olmaya devam ediyor.