23 yaşındaki Mehmet Sargın, sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Sargın, gece geç saatlerde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası Yusuf Sargın ile birlikte yaşadığı iki katlı eve döndü.

Sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak için alt kata inen baba, Sargın’ı başı çekyatın alt kısmına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede Sargın’ın baş bölgesinde yaralanma tespit edildi. Cenaze, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölümün kesin nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.