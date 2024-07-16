ÖSYM, 2024 YKS sonuçlarını açıkladı ve öğrenciler sonuçlarını osym.gov.tr adresinden görüntüleyebiliyor. Puan ve başarı sıralamasına göre tercih süreci başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki hukuk fakültelerinin taban puan bilgileri merakla bekleniyor.

2024 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığından, güncel taban puanlar duyurulmadı. Ancak, 2023 yılına ait hukuk fakültesi taban puanları ve sıralama bilgileri şu şekildeydi:

Öğrenciler, 2024 yılına ait güncel puan ve sıralamaların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Yeni puanlar açıklandığında, YÖK Atlas ve ÖSYM’nin resmi internet sitelerinden detaylı bilgilere ulaşılabilecek.

2023 yılı hukuk bölümü taban puanı ve sıralama bilgisi:

İstanbul Üniversitesi (İstanbul): Taban Puan: 460,70 Başarı Sıralaması: 4.539

Ankara Üniversitesi (Ankara): Taban Puan: 471,29 Başarı Sıralaması: 3.242

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul): Taban Puan: 522,67Başarı Sıralaması: 340

Marmara Üniversitesi (İstanbul) : Taban Puan: 451,04 Başarı Sıralaması: 6.174

Hacettepe Üniversitesi (Ankara): Taban Puan: 463,98 Başarı Sıralaması: 4.090

Vakıf Üniversiteleri İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu): Taban Puan: 525,79 Başarı Sıralaması: 271

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Burslu): Taban Puan: 490,95 Başarı Sıralaması: 1.584

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu): Taban Puan: 489,54 Başarı Sıralaması: 1.662

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu): Taban Puan: 466,08 Başarı Sıralaması: 3.821

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu): Taban Puan: 452,87 Başarı Sıralaması: 5.791

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Burslu): Taban Puan: 452,17 Başarı Sıralaması: 5.947

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Burslu): Taban Puan: 434,13 Başarı Sıralaması: 10.883

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Burslu): Taban Puan: 434,25 Başarı Sıralaması: 10.823