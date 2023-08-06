Şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği tarafından yürütülecek olan festival kapsamında sinema söyleşileri, senaryo yazarlığı eğitimleri, oyunculuk atölyeleri başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirilecek.

“YOZGAT’TA KARAÇAMIN ALTINDA BULUŞALIM”

Düzenlenecek Bozok Film Festivali’ne büyük önem veren Vali Ziya Polat, bir paylaşım yaparak festivalin tanıtım videosunu paylaştı.

Vali Polat, son başvuru tarihini de hatırlatarak, “2. Uluslararası Bozok Film Festivali başlıyor. Karaçam kozalağına gizlenen sinemanın büyülü tohumları sinemaseverlere hayat veriyor. Ulusal ve uluslararası çok önemli misafirlerin katılacağı festivale 1 Eylül 2023 tarihine kadar kısa film ve belgesellerinizi gönderebilirsiniz. 25- 28 Ekim tarihleri arasında Yozgat’ta karaçamın altında buluşalım” dedi. Melike Aslı Arslan