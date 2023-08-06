Yozgat’ta bedelli askerlik yapmayı düşünenleri de ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Asker alma Yönetmeliğinde çeşitli değişikliklere gitti. Bedelli askerlik özelinde yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların yer aldığı yeni yönetmelik maddeleri ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre temel askerlik eğitimini almadan Türk vatandaşlığından çıkan yükümlüler tekrar vatandaş olduklarında bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayacak.

Konuyla ilgili yayımlanan yönetmelikte, “Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmez” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kura veya sınıflandırma işleminin ardından bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçen yükümlüler de ‘bedelli askerlik’ yapamayacak. İHA