Yeni istihdam alanı açmak ve Yozgat’a fayda sağlaması için kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar sürüyor.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde istihdama önemli derecede katkı sağlayacak olan Cüno Tekstil’in fabrika inşası çalışmaları başladı.

Başlayan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, konu ile ilgili bilgi verdi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, daha çok üretim, iş imkanı ve fabrika için çalıştıklarını aktardı.

Başkan Coşar açıklamasında, “İlçemizde istihdama önemli derecede katkı sağlayan Cüno Tekstil, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrika inşası çalışmalarına fiilen başlamıştır. Daha çok üretim, daha çok iş imkanı, daha çok fabrika için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan