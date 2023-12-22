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Türkiye genelinde gıda fiyatlarındaki artışlar konuşulmaya devam ediyor. Yumurta, son dönemde gelen zamlarla bir kez daha gündeme oturdu. Türkiye'de 11 bin şubesi bulunan bir zincir market, yumurtaya zam yapma kararı aldığını duyurdu.

Gıda fiyatlarındaki enflasyonun düşmemesi, vatandaşların bu durumdan bıktığını gösteriyor. Yumurta, her evin mutfaklarında önemli bir yer tutuyor ve sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ancak, Türkiye genelinde 11 bin şubesi bulunan bir zincir marketin, yumurtaya yapılan zam kararı, bu önemli gıda ürününün fiyatlarını bir kez daha artırdı.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta, bu ay içinde defalarca kez zamlandı. Ayın başında 30'lu kolide satılan yumurtanın fiyatı 84 liraydı. Ancak, yapılan yeni zamlarla birlikte önce 99 liraya, ardından 109 liraya kadar yükseldi.

Bir diğer zincir market olan Bim'de satılan yumurtanın koli fiyatı ise 115 liraya yükseldi. Bu zammın ardından vatandaşların tepkisi oldukça sert oldu. Marketlerin, asgari ücretin henüz belirlenmemiş olduğu bir dönemde zamlarını artırdığını belirten vatandaşlar, yetkililerin bu duruma acil müdahalede bulunması gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan, Bim'in maliyet artışlarından kaynaklanan bu zammı yaptığı ifade ediliyor. Yumurta fiyatlarındaki bu yeni artış, gıda sektöründeki enflasyon sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.