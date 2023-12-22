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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, düzenlediği 'Aile Söyleşileri' programıyla dikkat çekiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aygül Nalbant ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Sancak Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, aile konsepti, aileyi tehdit eden faktörler ve çiftler ile çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı.

Katılımcılara sunum, soru ve cevap bölümlerini içeren etkinlikte, aile kavramının derinlemesine değerlendirildiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, 2024 yılında da belirli aralıklarla Aile Söyleşileri programının düzenlenmeye devam edileceği belirtildi. "Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla başlatılan bu programın amacı, aile içinde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve sağlık-huzur ortamında sürdürmek olarak açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, 2023 yılında başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri'nin birey, aile ve toplum odaklı olduğu ve alanında uzman konuklarla gerçekleştirildiği belirtilerek, bu etkinliğin aile değerlerini temel aldığı ve personelin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.