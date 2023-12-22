Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarıyla mücadele için vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Valilik, sis ve pus nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Valilik’ten sis uyarısı

Arak dizisi: Merak edilen arak kelimesinin anlamı ve dizinin başlangıcı! Arak dizisi: Merak edilen arak kelimesinin anlamı ve dizinin başlangıcı!

Sisli hava şartlarında güvenliği artırmak adına Yozgat Valiliği, aşağıdaki önlemleri almayı öneriyor:

Araç farlarını kısa ve sis farlarına geçirin.

Hız sınırlarına riayet edin ve sollama gibi riskli hareketlerden kaçının.

otomag-7740-77e3727b-6b03-4315-905f-7f8e3f7642e5_1920x1080

Araç hızınızı düşürün ve sürüşü yavaşlatın.

Güvenli bir frenleme yapabilmek için önünüzdeki araca yeterli bir takip mesafesi bırakın.

Kaynak: Mustafa Babayiğit