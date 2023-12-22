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Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarıyla mücadele için vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Valilik, sis ve pus nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sisli hava şartlarında güvenliği artırmak adına Yozgat Valiliği, aşağıdaki önlemleri almayı öneriyor:

Araç farlarını kısa ve sis farlarına geçirin.

Hız sınırlarına riayet edin ve sollama gibi riskli hareketlerden kaçının.

Araç hızınızı düşürün ve sürüşü yavaşlatın.

Güvenli bir frenleme yapabilmek için önünüzdeki araca yeterli bir takip mesafesi bırakın.