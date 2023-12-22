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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye Geneli Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Operasyonu kapsamında il merkezinde kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen 1 iş yerinde arama yapıldı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Yapılan aramada; 51 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 8 kilo 100 gram kaçak kıyılmış tütün, 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron, bin 400 adet kaçak boş makaron, 75 kilo kaçak nargile kömürü, 81 adet kaçak puro, 51 adet kaçak elektronik sigara likiti, 17 adet kacak elektronik sigara, 2 adet kaçak pipo, 5 adet kaçak pipo tütünü ele geçirildi.