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Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye’nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG’u yakından inceleme fırsatı sunuldu.

Okul Müdürü Saadettin İşgüzar, TSO Genel Sekreteri Çağrı Kılıç, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, yerli malı haftasına renk kattı. Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobili olan TOGG’un, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı etkinlikte, öğrenciler aracın detaylı incelemesini yapma şansı buldular.

“YERLİ MALI HAFTASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER”

Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Yerli Malı’ haftası etkinliği, öğrencilerin coşkulu katılımı ve TOGG’un özel gösterimi ile renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yükselen değeri TOGG’u yakından inceleme fırsatı bulmanın heyecanını yaşadılar.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası, yerli malı haftasının önemine vurgu yaparak, yerli üretim ve milli değerlere duyulan güvenin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Okul yetkilileri, “Öğrencilerimiz, yerli malı haftası kapsamında TOGG’u yakından tanıma fırsatı buldular. Bu etkinlik, öğrencilerimizin yerli üretimle gurur duymalarını sağlayarak milli değerlere olan bağlılıklarını artırdı. TOGG’u inceledikleri sırada öğrencilerimizin gözlerindeki heyecanı görmek gerçekten gurur vericiydi. TSO Başkanı ve yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin gösterdiği ilgi ve merak, bu etkinliğin ne kadar isabetli bir seçim olduğunu gösteriyor. TOGG’un teknolojik özellikleri ve tasarımı öğrencilerimizi etkiledi. Milli bir otomobil markasına sahip olmak, gençlerimizin ülkelerine duyduğu güveni artırıyor” ifadelerini kullandılar.

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çağrı Kılıç, “Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Öcal Öcalan’ın talimatı ile Okulumuzda yerli malı haftası etkinliklerine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. TOGG, ülkemizin otomotiv sektöründeki başarısını temsil eden önemli bir marka. Bu etkinlikle öğrencilere, milli ve yerli değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılmış oldu” şeklinde konuştu.

Kılıç, “TOGG’un bu etkinlikte öğrencilere tanıtılması, gençlerimizin teknoloji ve yenilik alanındaki başarılarımıza olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Ülkemizin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmek adına büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Yerli malı haftası etkinlikleri, öğrencilerin TOGG’u yakından tanıma ve inceleme şansı bulduğu renkli bir günle sona erdi.