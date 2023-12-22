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Vatandaşlar, bir gün önce aldıkları ürünleri aynı fiyata bulamamanın şaşkınlığını yaşıyorlar. Asgari ücretin belirlenmesine günler kala, beklenen zam sonrasında fiyatlarının artması öngörülen ürünler, vatandaşların bilgisi olmaksızın önceden zamlanmış durumda. Fırsatçılar ise gün be gün etiketleri değiştirerek kar elde etmeye çalışıyorlar.

ZAM YAĞMURU BAŞLADI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, asgari ücretin henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine zam yağmuru başladığını belirtti. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin fiyat denetimleri yapmasına rağmen, bu denetimlerden hemen sonra zamların gerçekleştiği de vurgulanıyor.

“TİCARET BAKANLIĞI İNCELEMELİ”

Ağaoğlu, aşırı fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda asgari ücret artışı bahanesiyle daha da artabileceği uyarısında bulunarak, Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketleri, satış noktalarından başlayarak tedarikçilere ve üreticilere kadar incelemesi gerektiğini ifade etti. Meyve, sebze, et ve süt ürünleri dahil olmak üzere neredeyse tüm gıda ürünlerine zam geldiği belirtiliyor.

NEREYE ŞİKAYET EDİLMELİ?

Tüketicilere, fahiş fiyat artışlarıyla karşılaştıkları ürünlerin etiket fiyatlarını, faturalarını ve varsa ek bilgilerini kullanarak Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden şikayetlerini iletmeleri çağrısı yapılıyor. Bu sayede her vatandaşın, fahiş fiyat uygulayanlara karşı denetim görevi üstlendiği vurgulanıyor.

“ALO 175 TÜKETİCİ HATTINI ARASINLAR”

Yumurta, et ve süt fiyatlarında sürekli artış yaşandığına dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin bilinçli davranarak tespit ettikleri artışları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden bildirmelerini veya alo 175 tüketici hattını aramalarını öneriyor.

“FİYATI 230 LİRADAN, 300 LİRAYA ÇIKTI”

Marketlerde 30’lu yumurtanın fiyatının 75-90 TL bandından 115-140 TL bandına çıktığı, bakliyat ürünlerinde de artışlar yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca beyaz peynirin 180-230 TL bandından 240-300 TL bandına çıktığı ifade ediliyor. Fiyat artışlarının, asgari ücretin gündeme gelmesiyle birlikte bu ay içinde gerçekleştiği vurgulanıyor.

ETİKETTE BAŞKA, KASADA BAŞKA FİYAT! CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak cezaların Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının yüzde 58.4 oranında artırıldığı bilgisi paylaşılıyor. Kasada farklı, etikette farklı fiyat uygulandığında uygulanacak idari para cezasının her bir etiket için 2171 TL olacağı ifade ediliyor.