Sındırgı merkezli deprem sonrası Belediye Başkanı Serkan Sak merak edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Kimdir, Nereli?

Serkan Sak, 1983 yılında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğmuştur.

Serkan Sak Ne Mezunu?

İlk, orta ve lise eğitimini Sındırgı’da tamamladıktan sonra, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerlik görevini Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tamamlamıştır.

2005-2024 yılları arasında Sındırgı’da veteriner hekim olarak görev yapan Serkan Sak, ilçesine olan bağlılığı ve hizmet anlayışıyla tanınmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serkan Sak Hangi Partiden?

Serkan Sak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerine katıldı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yarışa giren Sak, ilçede uzun yıllardır süren siyasi dengeleri değiştiren başarılı bir kampanya yürüttü.

Serkan Sak'tan Deprem Açıklaması

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak; 'İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Bazı bölgelerden haber alamıyoruz.' açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.