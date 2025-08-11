Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının durumunu değerlendirirken vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmenti üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, fayın sağ yönlü yanal atımlı bir özellik taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Küçük bir deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.”

Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, sarsıntının bölge için beklenen bir deprem olduğunu belirtti. Deprem sırasında Kuşadası’ndaki evinde olduğunu aktaran Ercan, “Ev rezonansa gelmediği için yerimden kalkmadım, yıkılmayacağını biliyordum” dedi.

Ercan, Balıkesir isminin “çok deprem olan yer”, Sındırgı’nın ise “çok kırıklı yer” anlamına geldiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi: “Sındırgı’dan geçen kırık uzun süredir deprem üretmiyordu. Bu depremle birlikte yaklaşık 15 kilometrelik bir kırık oluşmuş olmalı. 6,1 büyüklüğündeki deprem şehir merkezinde büyük yıkım yapmaz ama köylerdeki taş yapılarda yıkıma yol açabilir. Ölümcül bir tablo beklemiyorum. Büyük yıkıcı etki için depremin 6,4’ün üzerinde olması gerekir.”

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, son aylarda Sındırgı civarında yaşanan 4-5 büyüklüğündeki depremlerin bu büyük depremin habercisi olduğunu söyledi. Depremin, Simav Fayı’nın baş ucunda meydana geldiğine dikkat çeken Pampal, şunları kaydetti:

“Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti, bu da onun sığ bir deprem olduğunu gösteriyor. Sığ depremler yüzeye daha yakın olduğu için daha fazla hasar yaratabilir. AFAD ve bakanlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Vatandaşlarımızın resmi uyarılara mutlaka uyması gerekiyor.”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “Bölgedeki Depremler 6,5 Altında”

SÖZCÜ TV yayınında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da meydana gelen depremin gerilme fayı üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

“1971’de Gediz’de 7,1 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşanmıştı. Daha sonra Simav ve Demirci depremleri geldi. Depremler doğudan başladı, şimdi Sındırgı’ya ulaştı. Burası Kuzey Anadolu Fayı’nın kolu değil. Yaklaşık 25 kilometrelik bir fay üzerinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Buradaki depremler genellikle 6,5 büyüklüğünün altında.”

Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre devam edebileceğini vurgulayarak, hasarlı binalara girilmemesi ve resmi makamların yönlendirmelerinin dikkatle takip edilmesi çağrısında bulundu.