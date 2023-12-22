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İş insanı Abdullah Şeker Sarıkaya Müftülüğüne diz üstü bilgisayarı hediye etti.

Özellikle Kur'an kursları başta olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Diz Üstü Bilgisayarı Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren'e teslim eden İs İnsanı Abdullah Şeker, hayırlı faaliyetlerde kullanma temennisinde bulundu.

Hediye için İş İnsanı Abdullah Şeker’e teşekkür eden Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, diz üstü bilgisayarın internet ve özellikle online olarak müftülüğe yapılacak olan eğitim-öğretim hizmetlerine büyük katkı sunacağını söyledi.