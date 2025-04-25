1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Ercan, Selanik kökenli bir ailenin ferdidir ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur. Jeofizik mühendisliği alanındaki uzmanlığıyla tanınan Ercan, 78 yaşındadır.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER

Ercan, 1966 yılında Nazilli Lisesi'nden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1970 yılında ABD’ye giderek Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı, ardından Colorado School of Mines’ta doktorasını tamamladı. 1980 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) de doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

Prof. Dr. Ercan, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde akademik kariyerine başladı ve 1989 yılında profesörlük unvanını aldı. 28 yıl süren İTÜ görevinden sonra 2003 yılında emekli oldu ve 2011 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

TOPLUMSAL KATKILAR VE SİVİL TOPLUM

Prof. Dr. Ercan, akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlenmiştir. Türkiye Deprem Çalışma Kurulu Başkanlığı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, 1983 yılında kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu ile özel sektörde de önemli katkılar sağlamıştır.

ESERLERİ VE YAYINLARI

Prof. Dr. Ercan, 17 kitap, 420 bilimsel makale ve 905'e yakın araştırma tasarımı ile Türkiye'nin bilimsel gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Eserleri yalnızca akademik camiaya değil, aynı zamanda toplumun geniş kesimlerine hitap etmektedir.

KİŞİSEL HAYATI VE DİĞER FAALİYETLERİ

Ercan, 2002 yılında bağımsız milletvekili adayı olmuş, 2007'de DSP'den Bakırköy Belediye Başkanlığı'na ve 2014'te HEPAR'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştur. İstanbul için kentsel dönüşüm, ulaşım, temizlik ve deprem gibi önemli konularda projeler geliştirmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna-Hersek İstanbul Konsolosu Nidzara Ercan ile evlidir ve iki torunu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği her dönemde yaptığı bilimsel açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam etmektedir.