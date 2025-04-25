21 Nisan 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, 25 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitiminde tamamlanacak.

İŞKUR üzerinden yürütülen başvuru sürecinde, Türkiye genelinde çeşitli santral ve işletme müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi, engelli işçi ve eski hükümlü/TMY statüsünde personel istihdam edilecek.

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek toplam 601 işçi kontenjanı şu şekilde:

574 Sürekli İşçi

11 Engelli İşçi

16 Eski Hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)

Alım yapılacak pozisyonlar arasında Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, İş Makinaları Operatörü, Büro İşçisi ve çeşitli teknik alanlarda teknisyen unvanları bulunuyor.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE ŞARTLAR

Adaylar başvurularını, İŞKUR e-şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak, ALO 170 hattı veya İŞKUR hizmet merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Şahsen başvuru kabul edilmiyor.

Başvuru için adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Askerlikle ilişiğinin olmaması,

Sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olması gibi genel şartları sağlaması gerekiyor. Her kadro için aranan özel mezuniyet ve belge koşulları ise ilana göre değişiklik gösteriyor.

GÖREV YERLERİ TÜRKİYE GENELİNDE

İşçi alımı yapılacak müdürlükler arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Sivas ve Elazığ gibi birçok ilde bulunan doğalgaz, termik ve hidroelektrik santral işletmeleri yer alıyor.