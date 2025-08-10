7–8 Eylül 2025’te gerçekleşecek büyük ay tutulmasında bu kez Türkiye’de gökyüzündeki kızıl şöleni yakından izleme fırsatı bulacak. Astronomi verilerine göre tutulma, hava şartlarında bi aksilik olmadığı taktirde Türkiye’den de görülebilir.

Dünya atmosferinin durumuna bağlı olarak Ay, koyu kahverengiden açık kırmızıya kadar farklı tonlara bürünebilir.

Bu renk değişimi yalnızca tam Ay tutulmalarında meydana gelir. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde, yalnızca atmosferimizden geçen Güneş ışığı Ay’a ulaşır. Bu ışık atmosferden süzüldüğü için Ay, kırmızı tonlarında görünür.

Tutulma ne zaman olacak?

Tam Ay tutulması 7 Eylül’de olacak. Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girdiği tam tutulma evresi ise 20:31 ile 21:53 arasında yaşanacak. Tutulmanın en yoğun anı ise saat 21:12’de gerçekleşecek.

Nerelerden izlenebilecek?

Bu gökyüzü olayı yalnızca Avrupa, Asya, Afrika, Antarktika, Avustralya ve Okyanusya kıtalarından tüm aşamalarıyla izlenebilecek.

Tutulmanın tüm evreleri olmasa da, özellikle tam tutulma (Ay’ın kırmızıya döndüğü “kanlı Ay” evresi) Türkiye’den akşam saatlerinde çıplak gözle net bir şekilde izlenebilecek.

Özellikle şehir merkezinden uzak ve yüksek alanlar, Kanlı Ay’ın bakır tonlarındaki görüntüsünü en iyi şekilde yansıtacak.