Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Gülsim Ali İlhan, hem doğal güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan İlhan, son yıllarda rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiriyor.

Gülsim Ali İlhan Kimdir?

18 Şubat 1995’te Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Türk kökenli bir ailenin kızıdır. Türkçe, Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini akıcı şekilde konuşabilmektedir. Çocukluğunu Bulgaristan’da geçiren İlhan, 16 yaşında Türkiye’ye taşınarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, ayrıca Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Modellik kariyerine Bulgaristan’da düzenlenen Super Model Ford Models yarışmasında birincilik elde ederek başlayan İlhan, bu başarısını oyunculukla perçinledi.

Oyunculuk Kariyeri

2012’de yayınlanan “Son Yaz - Balkanlar 1912” dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

“Diriliş Ertuğrul” dizisinde hayat verdiği Aslıhan Hatun karakteri ile tanındı.

2020-2022 yılları arasında “Gönül Dağı” dizisinde Dilek karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı.

Bunun yanı sıra “Payitaht Abdülhamid”, “Hanım Köylü” ve “Al Sancak” gibi yapımlarda rol aldı.

2023’te “Al Sancak” dizisinde Nadia Ivanov karakteriyle dikkat çekti.

Nereli Ve Kaç Yaşında

Aslen Bulgaristan’ın Rusçuk şehrindendir. 18 Şubat 1995 doğumlu olan Gülsim Ali İlhan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Kova burcu olan oyuncu, 1.76-1.78 metre boyu ve zarif fiziğiyle dikkat çekiyor.

Gülsim Ali’nin İnstagram Hesabı

Instagram’da @gyulsim kullanıcı adıyla yer alan İlhan’ın 1,7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medyada aktif olarak hayranlarıyla iletişim kuruyor.