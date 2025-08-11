Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahariye İlkokulu’nda öğrenim hayatına başladı.

1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde Milli Yüzücü olarak sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonluklarına imza attı.

Dünyada Tanındı

Henüz 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı oldu.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam eden Özlem Kaymaz, 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası'na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin de yönlendirmesiyle Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.