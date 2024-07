Güler Sabancı'nın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul doğumlu olan Sabancı, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde gerçekleştirdi.

2004 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen topluluklarından biri olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Güler Sabancı, aynı zamanda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Uluslararası yayın kuruluşları tarafından "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listelerine seçilen Sabancı, ayrıca The European Round Table for Industry'nin ilk kadın üyesi olup, MIT Energy Initiative'in Uluslararası Danışma Kurulu'nda da görev almaktadır. The Trilateral Commision ve TÜSİAD üyesi olan Sabancı, sanayici, sanatsever ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca kız çocukları ve kadınlar için yaptığı öncü çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Güler Sabancı, birçok prestijli ödülün sahibi olup, 2023 yılında Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 36. Avrupa Film Ödülleri'nde Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na verilen Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca 2020 yılında yayımlanan "Bir Üniversite Var Ederken" adlı kitabın da yazarıdır.