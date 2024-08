Amerikalı R&B şarkıcısı ve söz yazarı Eric Benet, sosyal medyada Kemal Sunal'a benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çekti. Eric Benet’in paylaştığı bir fotoğrafın Kemal Sunal’a benzetilmesi, hakkında yapılan aramaları ve merakı artırdı. Peki, Kemal Sunal'a benzeyen Eric Benet kimdir?

ERİC BENET KİMDİR?

Eric Benet, 15 Ekim 1966 tarihinde Mobile, Alabama, ABD'de doğmuş ve müzik kariyerine Milwaukee, Wisconsin'de başlamıştır. 1980'lerin sonlarında Gerard isimli bir grubun üyesi olarak müzik dünyasına adım atan Benet, 1992 yılında kız kardeşi Lisa ve kuzeni George Nash Jr. ile birlikte Benét grubunu kurarak ilk albümünü piyasaya sürdü. Albüm, 100.000'den fazla satış rakamına ulaştı.

1996 yılında solo kariyerine yönelen Benet, "True to Myself" adlı albümü ile büyük başarı yakaladı. Albümdeki "Spiritual Thang" ve "Let's Stay Together" gibi parçalar, geniş bir beğeni topladı.

Benet'in ikinci albümü "A Day in the Life" ise 1999'da yayımlandı ve "Spend My Life With You" adlı şarkı, ABD Billboard R&B listelerinde üç hafta boyunca bir numara olarak büyük bir başarı elde etti. Bu parça, Grammy Ödülleri'nde "En İyi R&B Performansı" adaylığı kazanırken, albüm de Soul Train Müzik Ödülleri'nde "En İyi R&B/Soul Albümü, Erkek" ödülünü aldı.

Eric Benet, müzik kariyerindeki başarıları ve etkileyici performanslarıyla tanınmaya devam etmektedir. Şu anda 57 yaşında olan Benet, müzik dünyasında kazandığı prestiji sosyal medyada da dikkat çekici bir şekilde sürdürüyor.