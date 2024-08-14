Bir fenomenin yayınladığı videoda iç çamaşırını çıkarıp marketteki ekmek rafına koyduğu görüntüler infiale neden oldu. Detaylar haberimizde:

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, markette yaşanan rahatsız edici bir olayı gözler önüne serdi. Görüntülerde, ismi belirtilmeyen bir kadının alışveriş yapanların gözü önünde iç çamaşırını çıkarıp ekmek rafına bıraktığı ve ardından olay yerinden hızla ayrıldığı görülüyor. Bu olay, market müşterileri arasında şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından, kullanıcılar arasında büyük bir infial oluştu. Bir sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişinin paylaştığı bu görüntüler, kullanıcılar tarafından ağır bir şekilde eleştirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç şey bu olabilir," ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Bu kadar çirkin bir şeyi daha önce hiç izlememiştim," şeklinde tepkisini dile getirdi.

Olayın etkileri sosyal medya üzerinden tartışılmaya devam ederken, bu olayı yapan sosyal medya fenomeninin kim olduğu hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.