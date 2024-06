Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan eski askerlerin oluşturduğu Gökyüzü Kartalları Grubu tarafından “Yozgatlı Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirildi.

Gökyüzü Kartalları Grubu tarafından Yozgat’ta şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Yozgat Valiliği önünden Cumhuriyet Meydanına kadar sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüş yapan Gökyüzü Kartalları Grubu adına Mustafa Torun, Cumhuriyet Meydanında konuşma yaptı.

“BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ”

Torun, “Şanlı şehitlerimiz Necip Güneş ve Cabir Güneş'in saygı ve sevgi değer ailesi, kıymetli hazirun, değerli Yozgatlı hemşehrilerimiz, hepiniz, şehitlerimizi anma programımıza hoş geldiniz. Gökyüzü Kartalları olarak 10’uncusunu düzenlediğimiz şehitlerimizi anma programına 81 ilden ve dahi yurtdışından katılım sağlayan herkesin tüm silah arkadaşlarımızın yüreklerine sağlık. Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Sayın Recep Tecimer, Garnizon komutanı Alb. Necdet Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Muharrem Kurt'a bu manevi programa destekleri için teşekkürler. Terörle mücadelenin yoğun olduğu dönemlerde omuz omuza çarpıştığımız, tıpkı diğer silah arkadaşlarımız gibi kahramanlığından bir an bile tereddüt etmediğimiz, Şırnak’ta 6 Temmuz 1994 yılında şehit olan silah arkadaşımız devremiz, Piyade Onbaşı Necip Güneş ve 2012 yılında Kırıkkale’de şehadet şerbetini içen Cabir Güneş ve onların nezdinde tüm şehitlerimizi anmak ve unutturmamak için bugün buradayız ve bir aradayız. Unutmayın ki; Bayrakları bayrak yapan üstündeki ki kandır. Toprak! Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onlar, bu toprakları vatan yapan, bayrağımızı dalgalandıran, ezanımız dinmesin diye göğsünü siper eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruyan yiğitlerdir. Onlar, bizlere örnek olacak kadar cesur, fedakar ve vatansever insanlardı. Şehitlerimiz bizlerden daha şanslılardı ve peygamber efendimize komşu olma şerefine nail oldular, bizlere de bu cennet vatanı hediye edip gittiler. Bakara suresinin 154. Ayetini çok iyi anlamak gerekir. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. Şehitlik; bir yok oluş değil esasında tam anlamıyla yeniden varoluş demektir. Çünkü bir ölür bin diriliriz” dedi.

“VATANLARI İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDULAR”

Torun, “Şehitlerimiz, sadece birer asker değil, aynı zamanda birer evlat, birer kardeş, birer eş birer baba ve birer anne idi. Onlar, sevdiklerini geride bırakarak, vatanları için canlarını ortaya koydular. Onlar, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlamak için ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü zorluğa göğüs gerdiler. Onlar, vatan sevgisiyle yanıp tutuşan, kahramanlık destanlarına adını altın harflerle yazdıran insanlardı. Bugün, şehitlerimizi anmak için buradayız. Onları sadece bir gün değil, her zaman hatırlamalı ve minnetle anmalıyız. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, onların emanetine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir. Şehitlerimizin bize bıraktığı en büyük miras, vatan sevgisi ve birlik beraberlik ruhudur. Bu mirası yaşatmak, onların hatırasını onurlandırmak için hep birlikte çalışmalıyız. Kahraman gaziler, sizler de bu toprakların kahramanlarısınız. Sizler, vatan için verdiğiniz mücadeleyle bize örnek oldunuz. Sizler, vatanseverliğin, cesaretin ve fedakarlığın simgesisiniz. Sizler, şehitlerimizin yanında yer alarak, bu ülkenin güvenliğini sağladınız. Sizlere minnettarız ve her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Torun, “Değerli şehit aileleri, sizlerin mübarek şehadetinizi paylaşmak, sizlere destek olmak bizim en önemli görevimizdir. Sizler, vatan için en değerli varlıklarınızı feda eden kahraman ailelersiniz. Sizler, bu ülkenin en büyük gurur kaynağısınız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, sizlere olan borcumuzdur. Sizlere her zaman destek olmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir ulusun kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, Tarih boyunca dünyada eşi benzeri olmayan nice destanlar yazmıştır. Hepsi umut saçanlardı, ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen, birileri var birileri, ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim, diyen birileri var birileri... Sözlerime milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizleri ile Son vermek istiyorum; Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor! Bir hilal uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer, ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber, sana kucağını açmış, duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ey koca yiğitler, ruhlarınız şad olsun” şeklinde konuştu.