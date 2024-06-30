Ticaret Bakanlığı'nın 6+6 uygulamasının süresinin uzatılmasının ardından, ikinci el araç piyasasında beklenen canlılık gözlenmedi. Bakanlığın aldığı karar ile fiyatlar düşse de, ikinci el araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'den fazla geriledi. Oto galerileri fiyat indirimleri yaparken, sektör temsilcileri bu durumu araç alıcıları için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yozgat’ta da araç sahibi olmak isteyenleri de yakından ilgilendiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Mayıs ayında ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,62 azalarak 588 bin 886'ya geriledi. Sektördeki durgunluk devam ederken, oto galericiler bu düşüşün çeşitli sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Araç almak için uygun zaman. Fiyatlar şu anda çok avantajlı" diyerek, piyasada gözlenen düşüşlerin 2025'e kadar devam edebileceğine işaret ediyor.

TÜİK'in verilerine göre, 2023 Mayıs ayında 741 bin 828 olan ikinci el otomobil satışı, 2024 Mayıs ayında yüzde 20,62'lik bir düşüşle 588 bin 886 adede geriledi. Tüm ikinci el taşıt satışları ise aynı dönemde 1 milyon 104 bin 572'den 920 bin 604'e düştü. Otobüs ve motosiklet satışlarında hafif bir artış olurken, diğer motorlu kara taşıtlarında azalma yaşandı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Piyasanın durgunluğundan faydalanın. İkinci el araç satışları neredeyse durma noktasına geldi. Bankaların faiz oranlarının yükselmesi ve kredilendirmelerin azalması ikinci el araç alımlarını etkiledi" şeklinde konuştu.