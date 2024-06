Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri, bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini destekleyen, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlayan, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesi güçlendiren, üniversite-sanayi işbirliği teşvik eden ve AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı’na önemli bir proje ile katılıyor.

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Berna Yüner'in danışman, Dr. Öğr. Üyesi Behiye Dağdeviren Ertaş'ın yardımcı yürütücü olduğu, Ufuk Avrupa Küme 2 - HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11 çağrısına yapılan “Visionary roadmaps: Crafting an Inclusive and Participatory European Democracy with Youth and Communities (Youth for Europe / YOUROPE)” “Vizyoner yol haritaları: Gençlik ve Topluluklarla Kapsayıcı ve Katılımcı bir Avrupa Demokrasisi Oluşturmak (Avrupa için Gençlik / YOUROPE)” isimli proje Avrupa Birliği ( AB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı’na önemli bir proje ile katılan Bozok Üniversitesi öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal da yayınladığı mesaj ile Bozok Üniversitesi öğretim üyelerini hazırladıkları önemli projeden dolayı tebrik etti.

Prof. Dr. Mandal mesajına şöyle devam etti: “Dünya’nın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi (Küme 2), “HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040” çağrı başlığı dahilinde yer alan 2024 yılı çağrısında ortak olarak yer aldığınız “Visionary roadmaps: Crafting and Inclusive and Participatory European Democracy with Youth and Communities (Youth for Europe / YOUROPE)” başlıklı projenizin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi haberini büyük mutlulukla karşıladık. Proje sözleşmenizin imzalanması ve yürütülmesi hususunda AB Çerçeve Programları Koordinasyon Ofisimizde görev yapmakta olan Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası ile Finansal ve Yasal Konular Ulusal İrtibat Noktalarının size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını belirtmek isterim. Başarılarınızın devamını diler, sağlıkla ve başarıyla yürüteceğiniz bir proje olmasını temenni ederim.”