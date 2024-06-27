Almanya'nın Wetzlar kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tosun, genç yaşlarda futbola adım attı ve kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı.

Eintracht Frankfurt alt yapısında başladığı kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, Beşiktaş JK gibi önemli kulüplere transfer oldu ve burada gösterdiği performanslarla ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdi.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Cenk Tosun, Türk milli takımında da önemli bir rol üstlendi.

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken Tosun, 4 Mayıs 2016'da Ece Akgürbüz ile evlenerek mutluluğunu taçlandırdı.

Nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın kıydığı bu özel günü, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim şahitlik etti.

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun ile aralarında Arden Cenk ve Alin adlarında iki çocukları bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Ece Tosun, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşarak aile yaşantılarını da meraklı gözlerden uzak tutmuyor.