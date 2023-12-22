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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 22 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.1754 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.1743 liradan, satış fiyatı ise 29.1766liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.1347 TL'den yapan euro şu anda 32.1154 TL alış ve 32.1541 TL satış fiyatına sahip.