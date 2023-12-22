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AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş 14 Aralık'ta yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Altuntaş, toplantının ardından Yozgat İl Yürütme Kurulu'nda görev alacak isimleri de belirledi.

Buna göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Menderes Köksal, Teşkilat Başkanı Eyup Coşgun, Seçim İşleri Başkanı Elmas Neslihan Uyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Gülşah Bozan, Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Ali Şıvgın, Sosyal Politikalar Başkanı Mehdi Ulusoy, Yerel Yönetimler Başkanı Sabahattin Nemli, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ertuğrul Bölükbaşı, İnsan Hakları Başkanı Muhammed Ali Gün, İdari Mali ve İdari İşler Başkanı Ömer Rıza Karakoç, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emre Nurdoğdu, Araştırma ve Geliştirme Başkanı Ali Şahin, Ekonomi İşleri Başkanı, Yaşar Gülmez, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Erdoğan Sağdıç ve İl Sekreteri Yaşar Bağcı oldu.

Yönetim Kurulu üyeleri Abdulsamed Kılınç, Ahmet Erkoç, Ayşenur Taşdemir, Bekir Çaylak, Burhan Açıkgöz, Durak Tetik, Dursun Kahraman, Enes Canalp, Esma Gültekin, Emre Tıraşoğlu, Hasan Selçuk Tandoğan, Hasan Türkekul, Hatice Sarı Öcal, Hayati Ekici, İlhami Gönülalan, İlknur Ersöz, Mehmet Mustafa Şahin, Metin Altunok, Murat nefesli, Mustafa Kocaaslan, Osman Kaplan, Tuba Doğdaş, Yasin Korkmaz ve Yusuf Koçak oldu.