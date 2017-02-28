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Taraftara teşekkür

28 Şubat 2017 Salı 05:08
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Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, şehrin takımı sahiplenmesinin önemine vurgu yaparak, ilerisi için daha iyisinin yapılmasına yönelik kendilerini kamçıladığını söyledi.

Taraftara teşekkür
Hentbol Erkekler Süper Ligi 19.haftasında oynanan Yozgat Bozokspor, Beşiktaş Mogaz karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Kırmızı siyahlı temsilcimizin güçlü rakibine karşı sergilediği mücadele tam not alırken, taraftar desteği de dikkat çekti.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Beşiktaş Mogaz karşılaşmasında önemli bir sınav verdiklerini belirterek, Yozgat’ın alnının akıyla çıktığını söyledi.
Doğan, Yozgat’ın takımı sahiplenmesinin kendilerini ilerisi için kamçıladığına değinerek, gelecek sezon için Avrupa hedefi için çalışacaklarını aktardı.

DESTEĞE SONSUZ TEŞEKKÜR

Kulüp Başkanı Doğan, hafta içerisinde önemli maç için hazırlıklar yapıldığının altını çizerek, taraftarın kritik ve atmosferi yüksek maçı şölene çevirdiğini kaydetti. Doğan, taraftarlara teşekkür ederken, “Yozgat için tarihi bir gün yaşadık. Hentbol liginin güçlü takımı Beşiktaş Mogaz böyle bir atmosfer beklemiyordu. Kendi oyuncularımız da böyle bir atmosferde, taraftar desteği altında ilk kez oynuyor. Taraftar verdiği güç, takımımızı ateşledi. Azimlerini ortaya çıkardı. Kulüp Başkanı olarak, Yozgatlı olarak, bir sporsever olarak tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Doğan, kendilerini yalnız bırakmayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a, il yöneticilerine, siyasi parti temsilcilerine, STK temsilcilerine de teşekkür etti.
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