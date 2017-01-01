Başarılı muhasebe

Buna göre Yozgat muhasebe birimi sıralamada ikincilik başarısı elde etti.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimine, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan, 2016 Mali Yılı Kapanış ve 2017 Mali Yılı Açılış İşlemlerini Türkiye’de 2. Olarak tamamladıklarından dolayı teşekkür belgesi verildi.