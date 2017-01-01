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Başarılı muhasebe

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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye genelinde faaliyet gösteren kamu hastaneleri genel sekreterlikleri muhasebe birimlerini değerlendirmeye tabi tuttu.

Başarılı muhasebe
Buna göre Yozgat muhasebe birimi sıralamada ikincilik başarısı elde etti. 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimine, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan, 2016 Mali Yılı Kapanış ve 2017 Mali Yılı Açılış İşlemlerini Türkiye’de 2. Olarak tamamladıklarından dolayı teşekkür belgesi verildi. 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca ; “Muhasebe Birimiz çalışanlarını kutluyor, göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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