İlmek ilmek dokudular

Yozgat’ta İl Kültür Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, ORAN Kalkınma Ajansı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda toplamda 59 kursiyer yöresel kilim ve ipek bezi dokudu.

Dört kurumun işbirliğiyle gerçekleşen kursta başarılı olan hanımlara İl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen tören ile sertifika ve belgeleri takdim edildi.





“ORTAK ÇALIŞTIK”

Kurslar hakkında bilgi veren İl Kültür Müdürü Lütfi İbiş, İŞKUR, ORAN ve Halk Eğitim Merkezi’yle ortak çalıştıklarını söyledi. Kaybolmaya yüz tutmuş yöresel kilim dokuma ve ipek bez dokuma kurslarının verimli geçtiğini bildiren İbiş, toplamda 59 kursiyerin kurslara katıldığını söyledi.





FİNANSÖR OLDU

İŞKUR İl Müdürü Zarife Başer ise İŞKUR olarak söz konusu kurstaki kursiyerlere finansör olduklarını beyan etti. Zarife Başer, özellikle bu yıl Halk Eğitim Merkezi ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, İl Kültür Müdürlüğü ile de bu işbirliğini sürdürdüklerini belirtti. Başer, kurs süresince, kursa katılım sağlayan her kursiyere günlük 20 TL ücret ödediklerini söyledi.





“SEFERBERLİK BAŞLATTIK”

Oran Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız ise ORAN olarak Yozgat’ta bir seferberlik başlattıklarını ve 3 bin 386 kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini belirtti. Girişimcilik eğitimlerinde kadınların erkeklerden fazla olduğuna dikkat çeken Timur Yıldız, “Kültür müdürlüğümün söz konusu kurslarındaki katılımcılarımıza da girişimcilik kursu verdik ve hepsi girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı” dedi.





“SİNERJİ OLUŞTU”

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi 4 kurumun işbirliği sonucu ortak bir sinerji oluştuğuna dikkat çekti. Özellikle İŞKUR’un sürece dahil olmasıyla birlikte kursiyer sayısında artış gözlemlediklerini vurgulayan Şenay Daştan Sipahi, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin yeni binasında daha verimli çalışmalar yürüttüğünü de belirterek, açılan kurslara halk eğitim merkezi olarak tüm imkanlarını ve desteklerini sunduklarını bildirdi.